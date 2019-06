Journal de 12h00 - 27 juin 2019

- signature d’une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi

- le dispositif @tout Charente Emploi pour les bénéficiaires du RSA et le retour à l’emploi

- les urgences de Cognac face au manque de personnel

- les pompiers en grève

- 4 auteurs encore en lice pour le Prix Jean Monnet de Littératures Européennes Cognac

- la Scène nationale d’Angoulême et sa prochaine saison

- la 81ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme organisée à Cognac