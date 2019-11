Journal de 12h00 - 29 novembre 2019

- une manifestation à Angoulême pour faire face au Black Friday

- les hébergements collectifs ont accueilli encore plus en Nouvelle-Aquitaine sur la saison 2019

- la position des collectivité face aux difficultés financières de l’association Mouvibus

- le 10ème Salon VS Pack pour les professionnels de l’emballage et du packaging des vins et des spiritueux

- 50 ans d’histoire du don d’organes

- le menu Gastronomades dans les assiettes des Charentais

- Ondes Nature et une rencontre avec Julien Moreau, fondateur de l’école des aventuriers

- illuminations de Noël à Angoulême avec l’association “les vieux pavés”

- pas de marché de Noël à Cognac porté par l’association Village des commerçants de Saint-Jacques