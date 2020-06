Journal de 12h00 - 3 juin 2020

A Soyaux le 28 juin le second tour des élections municipales verra 4 candidats s’affronter. Il n’y a pas eu d’alliance à droite ni entre la gauche et le centre.



A Cognac le centre de santé municipal est ouvert depuis hier pour les premières inscriptions. Marianne Reynaud-Jeandidier adjointe au maire en charge des solidarité sera notre invitée dans ce journal ; Elle a porté ce projet durant toute cette mandature qui s’achève.



Les terrasses des restaurants étaient de nouveau ouvertes hier ; Le public a répondu présent, mais sans plus. Ce fut une petite reprise pour les restaurateurs. Ils espèrent que le beau temps durera. Parce que les règles sanitaires, qui limites sérieusement le nombre de tables en salle ne permettront pas de rattraper les pertes .



Les campings peuvent également rouvrir. C’est un soulagement pour les propriétaires. Le Camping des Ribières à Confolens accueille depuis hier à nouveau les vacanciers sur ce site de 3 hectares avec plus de 110 emplacements au bord de la Vienne