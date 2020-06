Journal de 12h00 - 30 juin 2020

Une nouvelle journée d'action nationale est organisée autour de l'hôpital et du secteur de la santé. En Charente, une manifestation est prévue cet après-midi à Angoulême.



L'association AMADEA, comme association d'aide humanitaire pour le développement durable en zone rurale et la protection des enfants à Madagascar, poursuit ses actions sur place depuis Aunac. Soutenue récemment par la région, elle peut élargir son activité de savonnerie artisanale vers une production d'huiles essentielles.



Et puis Victorien Moreau est un jeune artisan qui ouvre officiellement sa boucherie demain à Chalais. A même pas 20 ans, il se lance déjà dans sa propre entreprise avec une vocation bien affirmées depuis quelques années.