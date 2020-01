Journal de 12h00 - 31 janvier 2020

- le Président Emmanuel Macron sur le site de productions de batteries de l’usine Total-Saft à Nersac

- actions et manifestations pour la venue du Président à Angoulême

- les élus de Grand Cognac font le point sur les orientations budgétaires

- les prix du festival de la BD chrétienne : deux albums à l’honneur pour le jury oecuménique

- Les Dauphins de la BD exposent et mettent en valeur des auteurs et artistes professionnels et amateurs avec Route 9ème art bis

- Fin août, le film de Wes Anderson, tourné à Angoulême, sera sur les écrans