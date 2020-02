Journal de 12h00 - 4 février 2020

- inauguration école de la 2ème chance, site d’Angoulême

- l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires de la CAF d’Angoulême voit son effectif se renforcer

- une semaine pour valoriser les métiers de l’automobile et de la mobilité

- une séance pour défendre la liberté de programmation et la liberté d’expression

- émission De la Vigne et des hommes au domaine de La chevalerie de St Amand de Nouère

- Etoil’Clown en action aussi auprès des personnes âgées dépendantes

- “Café voyages-Trip and toasts”