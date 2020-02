Journal de 12h00 - 6 février 2020

- fin du mouvement de grève des éboueurs de Grand Angoulême

- le lycée Sainte-Marthe Chavagnes renforce des liens avec un établissement ukrainien

- inauguration de l’Espace France Services de Châteauneuf-sur-Charente

- la 3ème édition de “Au fil du livre” à Confolens pour les scolaires et le grand public

- le pôle image Magelis a signé un nouveau partenariat avec l’Italie

- émission Parlons Sorties : témoignage du dessinateur Inaki Holgado et de deux membres de la Compagnie Les Dénaturés qui pratiquent l’improvisation

- ouverture de Fichtre Diantre : lieu de création artistique, de diffusion, de découverte et d’accompagnement des auteurs