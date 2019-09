Journal de 12h00 - 6 septembre 2019

- le Ministre de l’Intérieur à la rencontre des quartiers et de leurs acteurs

- la rentrée scolaire en Charente

- le développement de bornes de recharges véhicules électriques dans les campagnes



- le réseau Möbius en plein rodage

- la BA 709 et la dynamique autour de ses drones

- cérémonies et messe en souvenir de la bataille de Moislains

- la Cie “les joyeux farfadets” à L’imprévu Festival

- le club des tomatiers à l’Isle d’Espagnac

- des forums d’associations à Barbezieux et La Rochefoucauld demain