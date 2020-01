Journal de 12h00 - 9 janvier 2020

- manifestation et grève face à la réforme des retraites

- François Hollande sur la tombe de François Mitterrand

- des assises territoriales de la sécurité intérieure avec une réunion de concertation publique

- une nouvelle directrice au Théâtre d’Angoulême qui arrive avec son enthousiasme et des envies

- pose de la 1ère pierre de l’Ecole 42 à Angoulême

- le collectif “Composte ta ville” entendu par Angoulême et Grand Angoulême sur l’installation de composteurs collectifs

- l’association de sauvegarde de l’église de Saint-Claud prépare son assemblée générale

- le SA XV reçoit Perpignan