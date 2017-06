Journal de 7h du 9 Juin

● Dernière ligne droite avant le 1er tour des législatives en Vendée. Qui seront les 5 députés Vendéens élus ou réélus ? RCF Vendée vous propose une soirée spéciale dimanche soir à partir de 20h00.



● Les agriculteurs de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles. Une formation leur est proposée aujourd’hui à la Roche.



● La 14ème édition de la Foot Océane c’est ce samedi à St Jean de Monts. 5000 jeunes se rassemblent pour une journée sportive et festive.