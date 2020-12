Journal de 8h - 01 décembre

- La campagne de vaccination en 5 étapes présentée hier par la Haute Autorité de Santé, avec le maire de Montpellier et le préfet de l’Hérault qui se retrouvent aujourd’hui pour discuter des conditions de la mise en place de la vaccination dans la métropole.



- La suppression d’un quart des effectifs d’IBM en France et en Europe, dont ceux du site de Montpellier : un choc pour les salariés. Nous entendrons tout de suite Marcel Yemsi, élu IBM CSE Grand Sud et CSE Centrale à la CFDT, plus décidé que jamais pour faire valoir les droits des employés.



- La journée française de l’épilepsie moins connue que celle de lutte contre le SIDA, mais pas moins importante: l'association Epilepsie France, présente en Hérault, lance un jeu vidéo gratuit pour sensibiliser à cette maladie neurologique.



- La Météo : Un temps mitigé aujourd’hui : des éclaircies et un peu de pluie, avec le thermomètre qui continue de descendre. L’hiver montre petit à petit le bout de son nez.