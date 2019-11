Journal du 7 novembre

Toujours à la une, l’anniversaire des effondrements de la rue d’Aubagne c’était il y a un an. Après un début de semaine consacré au recueillement, place aux animations. Nous étions mercredi avec les minots de l’atelier “Grandir à Noailles”



Un week-end pour se pencher sur la situation des migrants et notre rapport à eux. C’est ce que propose la communauté de vie chrétienne lors d’une université d’été ce week-end à Marseille. On en parle dans cette édition

On abordera également les élections municipales à Marseille, il y a du mouvement à gauche. On évoquera aussi la colère des infirmiers de bloc opératoire et une alerte attentat lancée dans un lycée aixois à cause d’un bourdon.