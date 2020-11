Journal en Provence du 13 novembre

A la une en Provence



Le confinement prolongé et qui va peser sur les finances des collectivités. Les départements sont en première ligne sur la crise sociale. Dans les Bouches du Rhône, Martine Vassal relance les aides et sort le chéquier.



Se faire dépister avant de prendre son train pour travailler. Nouvelle possibilité en gare Saint Charles de Marseille. Explications dans ce journal.



Et puis une belle histoire d'une avignonnaise qui a pu se rendre à Lorient pour voir son père hospitalisé pour Covid. On vous raconte tout.