Journal loca du Mardi 10 decembre

Les Enseignants sont en grève.

Plusieurs rassemblements ont lieu aujourd’hui dans le département contre la réforme des retraites, plus de détail avec notre invité Alexis Gigord du syndicat enseignant dans ce journal.



Grève dans les hôpitaux, mais sans rapport avec les retraites.

Les internes sont en grève pour dénoncer les conditions de soins. Une marche importante a lieu aujourd’hui.



Une crèche Grandeur nature !

La plus grande crèche de France est Héraultaise ! Elle se trouve à Aniane et nous l’avons visité pour vous ce matin.