Journal local

Projets miniers en Centre-Bretagne. Six communes des Côtes d'Armor sont convoquées au tribunal administratif de Rennes. La société Variscan Mines sera partie civile.



A Carnoët, du mouvement à la Vallée des Saints. Un nouveau chantier a démarré, en début de semaine. Quinze nouvelles statues sont prévues, cette année.



S'ils sont aujourd'hui la première cause mortalité, les cancers sont aussi mieux dépistés et mieux soignés. Cela grâce notamment à la recherche que la Ligue contre le cancer veut continuer à aider. La délégation départementale a décidé d'investir 300 000 euros.



Développer les échanges entre touristes et habitants d’une commune. C’est l’un des objectifs du dispositif Vélo partage développé, aujourd’hui, dans seulement trois villes françaises dont la commune de Pléguien. Explications dans ce journal.



Le temps : des éclaircies.