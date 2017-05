Journal local

Coco de Paimpol. Producteurs et syndicat semblent avoir trouvé un accord. En résumé, le ramassage à la tâche est maintenu et les salariés devront être rémunérés au SMIC horaire.



Vous cherchez du bois de chauffage ? Le Conseil départemental vend du bois issu de la forêt de Beffou. Les personnes intéressées doivent se signaler avant le 30 juin.



Qui sera le prochain président de la République ? On le saura dimanche soir. En attendant, il faut aller voter, ce week-end. De son côté, Monseigneur Denis Moutel a clairement pris position. Il dit Non à Mme Le Pen. Une position qui a suscité pas mal de réactions, bonnes et moins bonnes. Vous l'entendrez dans ce journal.



Fondée au 12ème siècle, l'abbaye de Bon Repos se dresse toujours au bord du canal de Nantes à Brest. Et c'est grâce à deux associations qui fêteront leur 30ème anniversaire dans une semaine.