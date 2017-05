Journal local

Il y avait foule, hier, dans et autour de l'église Saint-Jean-du-Baly, à Lannion, pour assister aux obsèques de la députée Corinne Erhel. Parmi ces personnes présentes, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron.



Quel avenir pour la Potinière, à Trébeurden ? A l'état de ruine, depuis plusieurs années, cet ancien hôtel-restaurant pourrait bien retrouver une seconde jeunesse. Un accord semble avoir été trouvé.



Ils sont Chrétiens et musulmans. Ils ne pratiquent pas la même religion mais ils partagent une même foi en Dieu et l'homme. A Lannion, ils forment un petit collectif d'une dizaine de personnes. Explications dans ce journal.



La sécheresse perdure dans les Côtes d'Armor. En raison de la poursuite de ce déficit pluviométrique, le Préfet vient d’annoncer de nouvelles mesures de restriction.