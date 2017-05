Journal local

Du rififi à Pleumeur-Bodou. Au cœur de la discorde : le projet de rénovation de la base nautique de l’île Grande. Les élus appellent à un rassemblement citoyen, samedi prochain.



Quel avenir pour la Citrouille, la scène de musiques actuelles de Saint-Brieuc ? Le sujet a été évoqué, hier soir, en conseil municipal.



Il a été prêtre, juge et avocat. C'est comme cela que l'on présente Saint-Yves. Mais qui était-il vraiment ? Les témoignages recueillis dans le cadre de son procès de canonisation permettent d'en savoir un peu plus sur lui. Ces témoignages, il sera possible de les découvrir, vendredi prochain, lors d'une soirée inédite.



Etre et rester en bonne santé. C'est le thème d'un forum organisé, demain, à Loudéac. A cette occasion, les visiteurs pourront obtenir quelques conseils pour bien manger sans dépasser leurs budgets.



Le temps : pluvieux.