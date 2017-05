Journal local

La Bretagne avait voté, à 75%, pour Emmanuel Macron, au second tour de la présidentielle. Elle sera bien représentée dans le nouveau gouvernement avec trois ministres.



Coco de Paimpol. Les producteurs préviennent. Après l'accord qu'ils viennent d'accepter, ils ne veulent pas se faire plumer par les grandes surfaces.



Le jour J pour les maires de six communes costarmoricaines. Aujourd'hui, ils sont convoquées au tribunal administratif de Rennes. Motif ? Leurs arrêtés municipaux interdisant le survol du territoire communal sont contestés par la société Variscan Mines qui souhaite explorer le sous-sol du secteur. La société s'est portée partie civile. Dans ce journal, vous entendrez le maire de Ploumagoar.



Embellir ensemble la Ville. C'est ce que proposent les organisateurs de la journée citoyenne qui se déroulera, samedi prochain, dans près de 800 villes de France. Exemple à Saint-Brieuc.



Le temps : des éclaircies et des averses.