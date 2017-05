Journal local

Une bonne nouvelle pour l’hôpital de Lannion. L’ARS, agence régionale de santé, donne son feu vert à l’installation d’une IRM fixe.



Projets miniers en Centre-Bretagne. C'est mal parti pour les six communes costarmoricaines qui étaient convoquées, hier, devant le tribunal administratif de Rennes. Le rapporteur public va dans le sens de la société Variscan Mines qui dénonce un abus de pouvoir des maires concernés.



Aujourd'hui, 19 mai, nous fêtons les Yves. Et dans le Trégor, il en est un particulièrement célèbre. Il s'agit d'Yves Hélory de Kermartin, un homme canonisé au 14ème siècle et honoré, chaque année, lors d'un grand pardon. Pour l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Saint-Yves reste d'une grande actualité. Vous l'entendrez dans ce journal.



Elle a commencé avec cinq élèves. Aujourd'hui, l'école Diwan de Lampaul-Ploudalmézeau fête ses 40 ans. A l'époque, elle était la première du genre, en Bretagne. Depuis, elle a fait des émules et on parle maintenant de Diwan, comme d'un vrai réseau d'écoles en langue bretonne.