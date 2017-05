Journal local

Le pays de Dinan fortement touché par les intempéries. Depuis dimanche soir, les pompiers ont dû effectuer une centaine d'interventions.



Du nouveau pour les mineurs étrangers non accompagnés. Submergé par l'afflux des demandes, le Conseil départemental des Côtes d'Armor lance un dispositif de familles d'accueil.



Les ressources marines sont source d'innovation et d'emplois. Chercheurs et chefs d'entreprises..., ils sont nombreux à en être convaincus. Confirmation, tout à l'heure, avec une représentante de la Technopole Anticipa.



Pendant près de 110 ans, la papeterie Vallée a animé la vallée du Léguer. Le papier qu'elle produisait faisait la fierté des habitants. Aujourd'hui, elle ne produit plus mais elle revit grâce à la fête des petits papiers. La 8ème édition se déroulera dimanche prochain.