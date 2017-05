Journal local

Une mutuelle solidaire. C'est ce que proposent de mettre en place les dirigeants de Guingamp Paimpol Armor Argoat communauté et Leff Armor. Un questionnaire vient d'être lancé pour recenser les besoins.

Le coup de sang des producteurs de lait. Hier après-midi, centaine d'entre eux ont interrompu une réunion à la chambre d'agriculture afin de se faire entendre. Ils annoncent des actions prochainement.

Le synode diocésain "Choisir l'espérance" touche à sa fin. Après un an et demi d'écoute et de réflexion, l'évêque du diocèse donnera, dimanche, les orientations pour les prochaines années. Il l'a dit, hier, à la presse. Il veut de l'audace. Vous l'entendrez dans ce journal.