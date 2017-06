Journal local

Ils avaient prévenu. Les producteurs de lait sont passés à l'action. Depuis hier après-midi, une centaine d'entre eux bloque la laiterie Sodiaal, à Guingamp. Ils réclament une hausse du prix d'achat du lait qu'ils produisent.



A Saint-Brieuc, les travaux reprennent de plus belle dans le centre-ville. La circulation sera perturbée dans certains secteurs.



Les algues vertes sont de retour sur le littoral costarmoricain. Cette année, elle sont plus précoces et plus abondantes. Pour quelle raison ? La réponse dans ce journal.



Protéger du vol, les parcs à huîtres ? C'est ce que propose Heol Design. Basée, à Lannion, la petite société a mis au point une balise GPS étonnante. Gros plan dans ce journal.