Journal local

Projets miniers en Centre-Bretagne. Pas d'abrogation pour le moment mais une rencontre interministérielle à venir. C'est ce qui ressort de la rencontre, d'hier soir, entre les représentants de l'association Vigil'Oust et un représentant de l'Elysée.



A peine élus, déjà à l'assemblée nationale. Les nouveaux députés découvrent progressivement l'hémicycle. C'est le cas de Yannick Kerlogot, élu dans la circonscription de Guingamp. Vous l'entendrez dans ce journal.



Un rassemblement en soutien aux Palestiniens. 50 ans après la guerre des six jours et le début de l'occupation israélienne, l'association France Palestine se mobilise, samedi prochain.



Le 33ème prix Louis Guilloux a été remis, lundi dernier, au Conseil départemental des Côtes d'Armor. Le lauréat s'appelle Antoine Choplin. Il est récompensé pour son livre "Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar".