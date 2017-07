Journal local

Le plan de renouvellement urbain des quartiers de Saint-Brieuc a rendu ses conclusions. 4 tours vont être détruites dans la ville.



Fusion de binic et étables sur mer. Les élus n'abandonnent pas et se prononcent en faveur du maintien de la commune nouvelle.



La ligne a grande vitesse est en service depuis dimanche. Elle rapproche Paris de la bretagne de près de 45 minutes. Mais quelles conséquences pour le logement ? Réponse dans ce journal.



Et pour ceux qui n'aiment pas le train, il reste toujours le camping car pour partir en vacances. Une société costarmoricaine développe une technologie innovante en la matière, le thermoplast.



le temps : des éclaircies et des températures plutôt douces aujourd'hui.