Journal local 8h

Le congrès national des régions aujourd'hui à Orléans. Le premier Ministre et la ministre du travail est annoncé et attendu de pied ferme par les élus locaux.



Retour ensuite sur le 2ème nuit de veillée debout devant les abattoirs qui a rassemblé une poignée de miltants mardi soir et une partie de la nuit devant les abattoirs de Fleury les Aubrais et d'Auxy dans le Pithiverais.



La Banque alimentaire du Loiret fête ses 30 ans avec une journée portes ouverts mais aussi des inquiétudes sur son avenir