Journal local 8h

Retour tout d'abord sur le coup de colère de Richard Ramos, député modem-majorité présidentielle du Loiret. Un parlementaire qui défend la ruralité et qui a déposé une paire de bottes le 27 octobre devant le rectorat, nous verrons pourquoi dans ce journal



Novembre c'est le mois sans tabac. L'occasion d'arrêter de fumer en équipe et en étant accompagné parce que c'est plus facile comme nous le dira Solène Sarrazin.



Enfin ce 3 novembre c'est la journée mondiale de la gentillesse. Pierre Levacher est allé dans les rues d'Orléans recueillir vos impressions sur cette belle valeur qui nous permet de vivre ensemble mais trop souvent dévalorisée ou moquée.