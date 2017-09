Journal local 8h

On ouvrira ce journal avec l'appel de l'évêque d'Orléans à soutenir les victimes des séismes de ces derniers jours que ce soit aux Antilles et au Mexique



Et justement face au réchauffemenr climatique des Orléanais se retrouvent le 1er mardi du mois pour les mardis de la transition avec des ateliers très concrets



Enfin on jettera un oeil sur la programmation de cette fin d'année du Bouillon, le centre culturel de l'Université d'Orléans.