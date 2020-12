Journal local de 8h - 3 décembre

- La journée internationale des personnes handicapées : Vous découvrirez dans ce journal le domaine viticole de Maguelone : un ESAT qui accueille des personnes handicapées, et qui produit du vin bio. Cette année, la structure participe au projet 1 semaine, 1 domaine lancé par l’Office du Tourisme de Montepllier, pour soutenir les viticulteurs locaux.



- Un chat sauvage en Hérault, qui fait beaucoup parler de lui: une espèce extrèmement rare découverte dans le département par l’Office Français de la Biodiveristé



- Des artistes montpellierains toujours plus créatifs sur les réseaux : le comédien Théo Geray, tout juste sortie de sa formation nous explique comment il se réinvente, à l’heure du confinement.



- La météo : pensez à bien vous couvrir ce matin, car les températures sont fraiches, avec des nuages et du soleil, et cet après midi, un temps nuageux sur tout l’Hérault,