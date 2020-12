Journal local de 8h - 4 décembre

- Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, opposé aux manifestations le samedi, à Montpellier, avec les commerçants du centre-ville, premières victimes de la grogne sociale. Les artisans, eux, s’en sortent globalement bien, dans le contexte sanitaire actuel. Les explications du président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.



- Des frelons asiatiques toujours plus menaçants pour les abeilles dans l' Hérault: Christian Pons, président de l’UNAF, tire la sonnette d’alarme.



- L’installation d’un sapin 100% laine de 6 mètres, illuminé ce soir, tricoté et crocheté par les habitants de Juvignac : pour la deuxième année consécutive, la mairie propose ce " Défi en Aiguille" pour créer du lien. Un reportage de Cédric Combet à suivre dans ce journal



La météo : un temps mitigé ce matin, avec des éclaircies et quelques gouttes. Notez une petite amélioration cette après-midi.