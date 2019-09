Journal local de RCF Sarthe pour le vendredi 27 septembre 2019

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

A la une ce matin,

-Jacques Chirac n’est plus. L’ancien Président de la République est décédé hier. Quel lien avait-il avec la Sarthe?

-Dimanche a lieu la journée mondiale du migrant et du réfugié. Nous serons avec la pastorale des migrants du Mans pour cet événement qui se veut festif.

-5 projets de maisons de santé au Mans et augmentation des tarifs des parkings, le conseil communautaire de Le Mans Métropole a été riche en annonces hier.

-Et enfin connaissez vous le raid Amazone? Une compétition sportive et solidaire dont une équipe Sarthoise prendra le départ le 11 octobre. Les fonds récoltés iront à une association.