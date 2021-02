Journal local du 15 décembre

- Des manifestations, toujours, ce samedi. A l’ordre du jour : ouvrir les centres culturels pour les uns, organiser un débat public éclairé sur la 5G pour les autres. Fermer dès maintenant les derniers abattoirs de visons, pour les derniers.



- Retrouvez un emploi, passé 45 ans, alors qu’on est une femme : eh bien oui, c’est possible. L’association Action Femmes Sud travaille à la réinsertion professionnelle de ce public. Après Toulouse et Albi, une antenne ouvre tout juste sur Montpellier. Nous entendrons Liliane Sauvebois, responsable de la nouvelle



- Ne ramassez pas les bébés chouettes tombés par terre : ce sont préconisations de La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Nous entendrons à ce propos les conseils et les explications d' Emilie Arianiello, soigneuse capacitaire du centre de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO Occitanie Hérault.



- Le temps aujourd’hui : c’est gris, ce matin tout comme cet après-midi. Les températures chutent, comptez en moyenne 5 degrés ce matin, 10 degrés ce après-midi.