Journal local du 16 février

- Une multitude d’arbres devant le siège du conseil départemental : les opposants au projet routier au nord de Montpellier se sont mobilisés hier, à l’aide d’arbres abattus récupérés sur le chantier. Une manière de dénoncer le saccage de terres agricoles provoqués par ce projet et les contradictions du département.



- Réduire au maximum les expulsions locatives : c’est la mission confiée par le gouvernement au député héraultait Nicolas Démoulin. Il vient de rendre son rapport, avec une cinquantaine de propositions pour protéger locataires et propriétaires. Nous l’entendrons dans ce journal.



- Et puis, nous nous sommes intéressés aux patients Covid sortis de réanimation. La Start-up Kinvent permet un suivi au plus près lors de leurs séances de rééducation. Le reportage de Guillaume Dominguezà suivre, dans quelques instants.



- Le temps aujourd’hui : de la grisaille pour les uns, de la pluie, pour les autres, le temps reste gris pour tous cet après-midi. comptez 8 degrés ce matin, 12 degrés en moyenne cet après-midi.