Journal local du 28 décembre

- La campagne de vaccination, qui a commencé hier en Occitanie et dans le reste dans la France : une campagne destinée en priorité aux Ehpads et au personnel soignant. Nous entendrons les explications de Guillaume Dominguez.



Des cadeaux de Noël pour les personnes sans-abris, en plus d’une soupe chaude : l’Ordre de Malte a rendu visite aux personnes à la rue pour leur offrir un vrai Noël. Guillaume Dominguez les a accompagnés dans leur mission. Un reportage à suivre dans ce journal.



Pas de trève pour les Gilets Jaunes, qui ont repris les manifestations au lendemain de Noël, samedi à Montpellier. Ils dénoncent des lois jugées liberticides, notamment l’article 24 de la Loi Sécurité Globale.



La météo : Un temps mitigé. Un peu de pluie, des nuages éparses et quelques rayons de soleil ce matin, avec une légère amélioration cet après-midi, et des températures pas trop froides pour la saison.