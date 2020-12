Journal local du 31 décembre 2020

- La Saint Sylvestre, ce soir, pas vraiment fêtée comme d’ordinaire cette année. Nous faisons le point tout de suite sur ce qu’il sera possible de faire, ou non, avec Cédric Combet



- 6 millions d’habitants en Occitanie, un département de l’Hérault très attractif, et une croissance démographique importante à Montpellier : c’est le dernier bilan publié par l’Insee, qui place la région parmi les plus attractives de France.



- Enfin, nous recevons dans ce journal le tenor international montpellierain Sebastian Monti : hier soir, il chantait sans public dans la Chapelle de l’Ensemble de la Miséricorde, à Montpellier avec l'ensemble baroque Arianna. Une première, diffusée en direct sur Facebook.



- La météo : Le temps est gris, voir même pluvieux ce matin. Le ciel se dégage cet après-midi pour laisser place à quelques rayons de soleil, avec des températures autour de 9 degrés au plus haut de la journée.