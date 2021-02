Journal local du 5 février

- La visite de Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, hier à Montpellier, venu s’assurer du bon déploiement de la 5G dans la métropole.



- Des TER sur pile bientôt en Occitanie : la région fait partie des 5 qui testent les trains à batterie, pour remplacer les moteur diesel. Une expérimentation qui aura lieu en 2022, sur la ligne Nime Beaucaire. Les explications du maîtres d’ouvrage matériel de la SNCF Jérome Leroy



- C'est la semaine des jeux paralympiques. A cette occasion, les élèves de l’école Nelson Mandela de Juvignac ont été initié au handibasquet. Nous nous sommes rendus sur place. Un reportage de Guillaume Dominguez



- Le temps aujourd’hui : il pleut ce matin partout en Hérault. Quelques éclaircies sont attendues cet après-midi à Montpellier, au Pic Saint Loup et à Lunel. Côté températures, comptez en moyenne 11 degrés ce matin et 14 degrés cet après midi.