Journal local du 8 décembre

- Avoir l’accent : une cause de discrimination désormais punie par la loi, au même titre que la race, le sexe ou le handicap, grâce à la proposition de loi faite par le député de l’Hérault Christophe Euzet. Nous l’entendrons dans ce journal.



- La visite de Marlène Schiappa à Montpellier ce lundi : deux jours avant que la présentation de la loi sur les séparatismes en Conseil des Ministres, elle est venue parler laïcité avec le maire et des associations locales



- Une épicerie solidaire pour aider les familles les plus précaires : l’Association Saint Vincent de Paul plus que jamais au service de ceux qui sont dans le besoin.



- La météo ce matin : un temps pluvieux sur tout l’Hérault, avec une légère amélioration dans l’après midi