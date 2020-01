Journal local du Lundi 13 Janvier 2020

Une manifestation contre les violences policières.



Hier à Montpellier, plusieurs centaines de personnes se sont mobilisé pour dénoncer les blessures des gilets jaunes lors des manifestations de l’an dernier.



Le Conservatoire d'Espaces Naturels à 30 ans.



Cette association de protection de la nature a pour mission de maintenir et de protéger la biodiversité en Occitanie. Magalie Boyse, responsable communication du CEN est notre invité ce matin.



La fin des médicaments en libre-service.



Paracétamol et Ibuprofène ne seront plus en vente libre dans les pharmacies à partir de mercredi. Les explications de Marie Olivares dans ce journal.