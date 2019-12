Journal local Du Lundi 16 decembre

0 Déchets Ramassés…

À Montpellier, les Éboueurs sont en grève et les poubelles Débordent. Plus d’explication dans un instant.



Notre Région rime avec Énergie renouvelable.

Le Forum Energaia avait lieu vendredi au parc des Expositions. Tous les acteurs des énergies vertes été présents. L’une des coordinatrices de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Cécile Vachey est avec nous ce matin.



Finis la Gare fantôme

La Station TGV Sud de France va voir son trafic triplé et de grand aménagement sont en constructions. Plus de détail avec Cédric Combet dans ce Journal.