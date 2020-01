Journal local du Mardi 14 Janvier 2020

Polygone s’agrandit !

Une nouvelle extension du centre commercial verra le jour en avril. Anna Etchebarne est allée demander aux clients et commerçants leurs avis sur cet agrandissement.



La Colère des éleveurs de coquillages.

Au chômage technique depuis vendredi, Hier les ostréiculteurs ont déversé plusieurs milliers devant l’agence régionale de santé… Plus d’explication dans ce journal.



Il y a t-il plus d’accident de chasses de nos jours ?

Après un récent accident dans le minervois ce Week-end, nous avons posé la question à Vincent Tarbouriech, responsable départemental de l'office française de la biodiversité.