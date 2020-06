Journal région

La saison estivale arrive à grands pas, et les professionnels du tourisme commencent à retrouver le sourire. La saison sera bonne assure Stéphane Vilain vice président du département en charge du Tourisme.



Hier a eu lieu à Bordeaux le procès en appel de 8 décrocheurs de portraits présidentiels déclarés coupables de vol en réunion, lors de leur procès en première instance. Une action menée par le collectif Action Non-Violente COP 21.



Une ville plus verte.. Le groupe Marche pour le climat de Niort développe un projet de micro-forêt chez des particuliers. Le concept est de planter le plus d’arbres possible sur un petit espace de jardin.



Le virus Covid-19 circule très peu en Charente. C’est ce que confirme les opérations de « dépistage massif » organisées il y a quinze jour en Nord Charente, la semaine dernière dans les hébergements d’urgence et les pensions de famille ainsi qu’hier à Angoulême.