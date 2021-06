JOURNAL REGIONAL

- Mobilisation des Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap. Ils ont manifesté à Limoges, Guéret, Périgueux et Tulle.



- Au sujet de la panne qui affecte de façon aléatoire les numéros d’urgence depuis hier soir, la situation s’améliore progressivement en Limousin et Périgord.



- « Impossible d’imaginer une Check In Party sans son public massé devant les scènes. » : La 2ème édition du Festival de Guéret-St-Laurent est annulée.