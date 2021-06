JOURNAL REGIONAL

- Grève des salariés de l’APAVE en Limousin et Périgord, ils craignent pour l’avenir de leurs emplois et de leurs métiers.



- "Quand la concertation n'est que du vent", une tribune de 54 maires de Dordogne, Gironde et Charente contre l'installation d'éoliennes.



- Nouvelle tombée de métier à Felletin : le 1er tapis inspiré d'un dessin de l'ouvrage posthume « Le Silmarillion » de JRR Tolkien.