JOURNAL REGIONAL

- Les vaccins contre la Covid-19 ne trouvent plus preneurs en Nouvelle-Aquitaine, par exemple plus de 3000 doses sont disponibles en Corrèze.



- Dès aujourd'hui, il est possible de retourner à la piscine en famille, nous entendrons le directeur du centre aquatique aiga bluia de Saint-Junien (87)



- La politique d’Aide Sociale à l’Enfance du conseil départemental de la Haute-Vienne est de nouveau mise en cause par le collectif Chabatz D’Entrar.