JOURNAL REGIONAL

- Terry Dupin est placé en garde à vue ! L’ex-militaire neutralisé en Dordogne lundi 31 mai doit répondre de faits de violences conjugales et tentatives d'homicides contre les gendarmes et le compagnon de son ex-femme.



- La 77ème commémoration du massacre du village d'Oradour sur Glane s’est tenue aujourd’hui en présence de Robert Hébras et Camille Senon.



- Ce soir, au théâtre du Cloître à Bellac se jouera enfin l’adaptation du roman "Glaise" de Franck Bouysse.