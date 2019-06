JOURNAL REGIONAL

A la une de votre journal:



Comment sera la route de demain ? Elle va éclairer les piétons la nuit pour les rendre visibles, elle va faire fondre les plaques de verglas et plus encore. Toutes ses expérimentations ont lieu à Egletons, en Corrèze.



Si la classe de votre enfant est exposée plein sud en Creuse, pas de cours demain et vendredi. Le directeur académique demande au cas par cas, de garder les enfants à la maison en cas de trop forte chaleur dans les classes.



2018 en Dordogne: le préfet fait le bilan. Catastrophique au niveau du nombre de morts sur les routes. Le préfet qui annonce le retour des soldats de l'opération Sentinelle sur les lieux touristiques.