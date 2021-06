JOURNAL REGIONAL

- L’alliance PS, PCF et PRG rafle 101 sièges dans l’hémicycle de la grande région. 19 sièges pour EELV et autant pour Les Républicains, 26 pour le Rassemblement National et la REM fait son entrée avec 18 sièges.



- Une gauche prudente, mais heureuse en Haute-Vienne à l'issue des élections départementales. Nous entendrons la Première Secrétaire fédérale du PS 87.



- Cérémonie d'ouverture du Festival du cinéma de Brive ce soir. La 18ème édition de ce festival du moyen métrage se poursuit jusqu’à samedi.