JOURNAL REGIONAL

- Le mois de juin se termine, en Limousin et Périgord il fut chaud, puis humide et frais, presque 3 saisons en l'espace de 30 jours.



- Marcel Boulègue et Georges Bordes ont reçu la légion d’honneur en Corrèze.



- 130 coureurs sont engagés pour la 54ème édition du Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine qui s'élancera le 17 août prochain.