JOURNAL REGIONAL 14 fev

- Les papeteries de Condat, en Dordogne remise à flot financièrement. La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et le président de la région était sur place hier.



- Placer ses enfants en situation de handicap se révèle parfois très compliqué. Cas pratique dans ce journal, après les annonces du chef de l’Etat visant à favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap.



- « The Last Duel » : Une partie du film de l’américain Ridley Scott est tournée en ce moment en Dordogne.