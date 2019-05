JOURNAL REGIONAL

Les titres du journal :



- L’aide européenne en direction des associations qui viennent en aide aux plus démunis risque de baisser à partir de l’année prochaine. Plusieurs associations sont inquiètent dont la Banque Alimentaire.



- La Foire Expo de Limoges, démarre demain. L'association Petit cœur de beurre y tiendra un stand demain afin de sensibiliser le public aux maladies cardiaques.



- La Fête du Jeu aura lieu demain en Limousin et Périgord comme dans le reste du monde. Une fête pour enfants et adultes qui existent depuis 20ans.